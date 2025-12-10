Bursa'da Özel Sağlık Grubu MEDICABIL Hastanesinde MS, serebral palsi, omurilik felci ve inme hastalarının tedavisinde kullanılan robotik yürüme teknolojilerinin uygulandığı Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesi tanıtıldı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Özel Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi'nde faaliyete başlayan Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesi, nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan yeni nesil robotik yürüme teknolojileriyle dikkat çekiyor. Ünite, Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen ve Uzm. Dr. Mehmet Akdemir'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

CYBERNİCS YAKLAŞIMI TEDAVİDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Toplantıda, insan biyolojisi ile makine entegrasyonunun ön plana çıktığı 'Cybernics' yaklaşımının modern tedavi paradigmasını değiştirdiği vurgulandı. Japonya merkezli Cyberdyne Inc. tarafından geliştirilen Hybrid Assistive Limb (HAL) yani Hibrit Yardımcı Uzuv sistemi, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. HAL, hastanın cilt yüzeyindeki biyosinyalleri algılayarak hareket niyetini çözümlüyor ve kullanıcıyla birlikte hareket ediyor.

HAL TEKNOLOJİSİNİN BİLİMSEL ALTYAPISI VE TEDAVİ ALANLARI

HAL'in temelini, Tsukuba Üniversitesi ve RIKEN Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Cybernics disiplini oluşturuyor. Bu teknoloji yalnızca bir dış iskelet değil; nörobilim, biyomekanik, insan iradesi ve mühendisliği birleştiren kapsamlı bir tedavi aracı olarak tanımlanıyor.

Sistemin; Omurilik yaralanmaları, ALS, MS, Kas distrofisi gibi birçok nörolojik hastalıkta klinik olarak onaylı bir tedavi yöntemi olduğu belirtildi. HAL'i benzerlerinden ayıran en önemli özellik, biyolojik sinyalleri doğrudan algılayan ve hastaya göre öğrenen yapısı oldu.

MOLLII SUİT İLE TAMAMLAYICI NÖROMODÜLASYON DESTEĞİ

Ünitede ayrıca MOLLII Suit adlı non-invaziv nörostimülasyon sisteminin de kullanıldığı açıklandı. Karşılıklı kas inhibisyonu prensibiyle çalışan bu teknoloji spastisiteyi azaltıyor, ağrıyı hafifletiyor, hareket açıklığını artırıyor. Cerrahi ya da ilaç gerektirmemesi sayesinde evde kullanım için uygun olan MOLLII Suit'in, serebral palsi ve inme sonrası spastisite tedavisinde klinik olarak etkili sonuçlar verdiği ifade edildi.

NİLÜFER HASTANESİ'NDE ÖZEL REHABİLİTASYON ALANI KURULDU

Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde MS, serebral palsi, omurilik felci ve inme gibi hastalıklar için özel bir rehabilitasyon alanı oluşturuldu. Uygulamaların uzman bir ekip tarafından yürütüldüğü, süreçte teknoloji kadar etik sorumluluk, veri güvenliği, hasta rızası ve eşit erişim ilkelerinin de titizlikle gözetildiği aktarıldı.

Basın toplantısında, teknolojinin insan onuruyla uyumlu kullanılmasının önemine dikkat çekildi. CybernicsX Future yaklaşımının, teknolojinin iyileşmeye nasıl hizmet edebileceğini gösteren evrensel bir örnek olduğu vurgulandı. Yeni ünite ile birlikte hastaların hem fiziksel hem nörolojik açıdan daha kapsamlı ve nitelikli bir tedavi sürecine erişebileceği ifade edildi.