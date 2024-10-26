Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda Bursa’nın turizm stratejisini şekillendiren önemli kararlar alındı.

Toplantıda, ‘I Mean It’ firmasının kurucusu Emrah Yücel, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve BEBKA marifetiyle yapılan Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi'ne ilişkin sunum gerçekleştirdi. Bununla birlikte Bursa'nın turizmdeki ana ve hedef pazarlarına yönelik yapılacak fuar katılımları ve tanıtım programları ile B2B görüşmelerin yapılacağı etkinliklerin takvimi belirlendi.

Sunexpress’in Bursa- Almanya Stuttgart ve Düsseldorf uçuş seferlerinin çok yakında başlayacağın müjdesini veren Başkan Oktay Yılmaz, Bursa'nın termal kimliğini uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla EHTTA, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı'na üye olma kararı aldıklarını kaydetti.

Bursa’nın tanıtım potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, toplantının Bursa için hayırlı olmasını dileyerek, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Bursa’nın turizmdeki kadim ve kültürel değerlerini tanıtmak için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.