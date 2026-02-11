Bursa'da düzenlenen bir sempozyumda kendisini 'onkolog ve profesör' olarak tanıtan kişinin iddiaları üzerine Bursa Tabip Odası basın açıklaması yaptı. Almanya'daki resmi kurumlardan gelen yanıtlarda, sunulan belgelerin sahte olduğu ve kişinin tabip odalarına kayıtlı bulunmadığı bildirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası (BTO), Aralık 2025'te kentte düzenlenen bir sempozyumda kendisini onkolog ve profesör olarak tanıtarak konuşma yapan kişi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkan Saylan Toplantı Salonu'nda yapılan açıklamaya BTO yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda hekim katıldı.

BTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ferda Firdin, söz konusu kişinin konuşmasında kemik iliği kanserinden standart onkolojik tedavileri reddederek 4 ay içinde iyileştiğini ileri sürdüğünü belirterek, bu iddiaların kanıta dayalı tıp ilkeleriyle uyuşmadığını vurguladı. Dr. Firdin, 'Bilimsel tedavilerin yerini alabilecek herhangi bir yaklaşım bulunmamaktadır; tıbbın alternatifi yoktur. Bu tür söylemler özellikle tedavisi süren hastalar açısından ciddi risk taşımaktadır' dedi.

ALMANYA'DAN 'SAHTE BELGE' YANITI

Bursa Tabip Odası'nın, ilgili kişinin mesleki belgeleri ve akademik unvanına ilişkin iddialarını teyit etmek amacıyla Almanya'daki yetkili makamlara yazılı başvuruda bulunduğu açıklandı.

Oda'ya gelen resmi yanıtta, kamuoyuna sunulan ve kendi kurumlarınca düzenlendiği iddia edilen belgenin sahte olduğu, ayrıca ilgili kişinin Berlin Tabip Odası'na hiçbir zaman üye olmadığı bildirildi. Ayrıca, Türk Tabipleri Birliği'nin başvurusu üzerine Baden-Württemberg Eyaleti Kuzey Württemberg Bölge Tabip Odası'ndan gelen yanıtta da 10 Nisan 2008 tarihli uzmanlık belgesinin sahte olduğu ve ilgili kişinin bu tabip odasına da üye olmadığı ifade edildi. Konuyla ilgili Stuttgart Savcılığı'na başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

'BİLİMSEL KANIT YOK' VURGUSU

Açıklamada, kişinin daha sonra paylaştığı belgelerde tanının 'G3 osteosarkom' olarak yer aldığı, ancak yüksek dereceli osteosarkomda standart tedaviler dışında kısa sürede kalıcı iyileşme sağlandığına dair güvenilir klinik kanıt bulunmadığı belirtildi. Kişisel anlatımlara dayalı tedavi başarı iddialarının genelleştirilmesinin bilimsel ilkelerle bağdaşmadığı ifade edilirken, kanser gibi toplumda yüksek kaygı yaratan hastalıklara ilişkin umut tacirliğine varabilecek söylemlerin hem bireysel hem toplumsal düzeyde zarar verebileceği vurgulandı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bursa Tabip Odası, halk sağlığını yanıltıcı nitelikte beyanlar nedeniyle ilgili kişi hakkında yetkili adli mercilere başvuruda bulunulduğunu ve sürecin hukuki ve mesleki sorumluluk çerçevesinde takip edildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, bilimsel dayanağı olmayan sağlık iddialarının akademik ortamlar ve üniversite etkinlikleri aracılığıyla dolaşıma girmesinin kaygı verici olduğu belirtilerek, üniversitelerin doğrulanmış bilginin üretildiği ve topluma güvenle aktarıldığı kurumlar olduğuna dikkat çekildi.