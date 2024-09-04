Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa siyah incirinin Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) tescil alan 26'ncı ürün olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir güzel haber de Bursa Siyah İnciri'nden geldi. Bursa’nın Siyah İnciri, Gemlik Zeytini ve Bursa Şeftalisi'nden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. Böylelikle AB’den tescilli ürün sayımız 26’ya yükseldi." ifadelerini kullandı.

???? Bir güzel haber de Bursa Siyah İnciri'nden geldi. ???????? Bursa’nın Siyah İnciri, Gemlik Zeytini ve Bursa Şeftalisi'nden sonra AB tarafından tescillenen bir başka Bursa lezzeti oldu. ???????? Böylelikle AB’den tescilli ürün sayımız 26’ya yükseldi. Bursa İnegöl'de 'Zaferden Kurtuluşa Etkinlikleri'nde tiyatral şölen ☺️ Dün söylemiştik listeye… pic.twitter.com/hMNW9nRT5H — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 4, 2024