AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Şehir Hastanesi'nde yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla 126 yataklık ilave kapasite oluşturulacağını açıkladı.

BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Şehir Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Milletvekili Yavuz, hasta hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla başlatılan dönüşüm kapsamında, suit odaların hasta odalarına dönüştürülmesi ve mevcut odaların sisteme dahil edilmesiyle toplam 126 yataklık ek kapasite oluşturulacağını belirtti. Söz konusu kapasite artışının, yaklaşık bir ilçe hastanesi büyüklüğünde yeni bir hizmet alanı anlamına geldiğini ifade eden Yavuz, bu gelişmenin Bursa'daki sağlık hizmetlerinin gücüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

AK Partili Milletvekili Yavuz, yapılan çalışmaların şehir için hayırlı olmasını diledi.