Bursa Osmangazi Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla Yunuseli mahallesinde kurduğu ‘Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’ ile kültür, sanat ve eğlence dolu etkinlikleri çocuklarla buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Yunuseli Pazar Alanı’nda bulunan Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Ulamış Köy Tiyatrosu oyuncuları, ‘Yolda Buldum Kendimi’ adlı oyunu sahneledi.

Kendi kültür, gelenek ve hikayelerini tiyatro vasıtasıyla insanlarla buluşturmak için kurulan Ulamış Köy Tiyatrosu, topluluğu köyde yaşayanlardan oluşuyor. Türkiye’nin farklı illerinde ve yurt dışında çeşitli ülkelerde oyunlar sahneleyen topluluğun bu kez durağı Osmangazi ilçesi oldu. Osmangazi Belediyesi tarafından Yarıyıl Şenliği etkinlikleri kapsamında davet edilen tiyatro topluluğu, sahnelediği ‘Yolda Buldum Kendimi’ oyunuyla izleyenlerden tam not aldı. Çadırda kurulan sahnede yapılan tiyatro gösterisine Osmangazililer büyük ilgi gösterdi. Oyunun sonunda vatandaşlar oyuncuları uzun süre alkışladı.

“Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Türkiye’de ilk kez bir belediye çatısı altında köy tiyatroları kurduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Vedat Murat Güzel, “Ulamış Köy Tiyatromuzun gösterisiyle burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Tiyatro topluluğumuz 12 kişiden oluşuyor. Oyuncularımız, aldıkları eğitimler neticesinde tiyatral olarak büyük gelişim gösterdi. Emekleri büyüdükçe, sanatsal olarak

güzel değerler kazandılar. Uluslararası tiyatro festivallerine davet edildiler. Oralarda kendi kültürlerini tiyatro yoluyla aktardılar” diye konuştu.

“Osmangazi’de olmaktan çok mutluyuz”

Ulamış Köy Tiyatrosu’nda 10 yıldır oyunculuk yaptığını ifade eden Hatice Çamtepe, “Benim oyunculuk hayatım, Ulamış’ta köy tiyatrosu kurulmasıyla başladı. Köyde yaşayan vatandaşlar olarak arkadaşlarımızla birlikte bu tiyatroya kayıt olduk. Tiyatro topluluğumuz köy halkından ve köyümüze sonradan yerleşenlerden oluşuyor. 10 yıldır birçok ilde turnelere gittik. Bugün de Osmangazililerle buluştuk” dedi.

“Hepimiz gönüllü olarak görev yapıyoruz”

Osmangazili tiyatro severler ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Sevgi Yatar, “Bu topluluğun içinde 10 yıldır yer alıyorum. İzmir merkezde yaşarken köye yerleşme kararı aldım ve bu gurubun içine dahil oldum. Bu gurubun içinde olmaktan çok mutluyum. Bu zamana kadar çok turne yaptık. Yurt dışı turnelerimiz oldu. Bu topluluktaki oyuncuların hepsi gönüllü olarak görev alıyor” şeklinde konuştu.

“Sanatla dokunan ellerde kir barınmaz”

40 yıl kuaförlük yaptıktan sonra Ulamış köyüne taşındığını dile getiren Huriye Delen, “Köyümüzde kurulan tiyatro topluluğuna başladıktan sonra hem kişiliğimiz hem de kişilere karşı bakışlarımız değişti. Sanata dokunan ellerde kir barınmaz. Sahnede oyun oynamak ve izleyenlerin keyifli vakit geçirmesini sağlamak beni mutlu ediyor” diye konuştu.

“İzlerken büyük keyif aldık”

İzmir’den gelen tiyatro ekibine teşekkür ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Değerli tiyatro ekibimiz buralara kadar zahmet ettiler. Bugün bizlere güzel oyun izlettiler. Oyunu izlerden büyük keyif aldık” dedi. Esendemir, tiyatro gösterisinin ardından günün anısına Ulamış Köy Tiyatrosu ekibine hediye takdim etti.