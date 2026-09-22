Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında, Alzheimer hastalığına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak, hastalıkla yaşayan bireylerin ve yakınlarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve doğru bilginin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla bilgilendirici bir seminer düzenledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 'Alzheimer ile Yaşamak' başlığıyla düzenlenen seminere, Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar ve Hemşire Mürfet Şen konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar, Alzheimer'ın yalnızca hastayı değil ailesini, yakınlarını ve bakım verenleri de etkileyen uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekerek katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Seminerde Alzheimer hastalığında erken tanının önemi, farkındalık, tedavi süreçleri, hastaya yaklaşım ve doğru iletişim yöntemleri, bakım verenlerin yaşadığı zorluklar, uzman önerileri, doğru bilgiye ulaşmanın önemi ve sosyal destek mekanizmaları ele alındı. Programda ayrıca, Alzheimer ile yaşayan bireylerin ve bakım verenlerin karşılaştıkları sorunların daha iyi anlaşılması ve bu süreçte ihtiyaç duyulan desteğin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

'DAHA GÜZEL ÇALIŞMALARA VE DAHA KAPSAMLI ETKİNLİKLERE İMZA ATACAĞIZ'

Düzenli olarak eğitim ve aktivitelerin devam edeceğini belirten Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Sevcan Yaman, 'Alzheimer Derneği Bursa Şubesi ile bir protokol imzalamayı planlıyoruz. En kısa zamanda gerekli meclis kararını aldıktan sonra dernekle bir protokol imzalayarak birlikte çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Dernek, bugüne kadar da bizi her zaman destekledi. Bu protokolle birlikte iş birliğimizi resmiyete kavuşturmuş olacağız. Düzenli olarak eğitimlerimiz ve aktivitelerimiz de devam edecek. Bunun da müjdesini şimdiden verelim. İnşallah bundan sonra daha güzel çalışmalara ve daha kapsamlı etkinliklere imza atacağız.' şeklinde konuştu.

'OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Alzheimer hastalığının önemi, erken belirtileri, tanı ve bakım süreçlerine ilişkin yıl boyunca çalışmalar yürüttüklerini belirten Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar, 'Bugün bizim için olduğu kadar dünya için de çok önemli bir gün. 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü. Biz de tüm aktivitelerimizi eylül ayı içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar, Alzheimer hastalığı konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. İnsanların Alzheimer hastalığının önemini, erken belirtilerini, nasıl tanınacağını ve hastaların bakım süreçlerini bilmeleri için çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Dernek olarak belediyelerimizle de görüşmeler gerçekleştiriyor ve destek almaya çalışıyoruz. Bu desteklerin mümkün olduğunca Alzheimer hastalarının ve hasta yakınlarının yararına olacak şekilde kullanılmasını önemsiyoruz. Alzheimer hastaları açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Osmangazi Belediyesi'nin nazik daveti üzerine düzenlenen programda, özellikle hasta yakınlarına ve Osmangazi Belediyesi bünyesindeki ALBAM ve OBAM çalışanlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunduk. Toplantı oldukça verimli geçti. Osmangazi Belediyesi'nin bu iki kurum aracılığıyla Alzheimer hastalarına yönelik ciddi hizmetleri bulunuyor. Çok sayıda Alzheimer hastasına ulaştılar ve bunu özellikle gönüllü ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiler. Alzheimer hastalarına ve yakınlarına sundukları bu değerli desteklerden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne gönülden teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan seminere konuşmacı olarak katılan Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar'a günün anısına hediye takdim etti.