Bursa Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ adlı minyatür sergisi, 02 Şubat Pazar günü sanatseverlerin ziyaretine açılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Türk Edebiyatının çınarı Yaşar Kemal’in 57 eserini dört sene içerisinde minyatür sanatına yansıtan Dr. Figen Gürsoy’un ‘İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ adlı minyatür sergisini, Osmangazililer ile buluşturuyor.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde 02 Şubat Pazar günü saat 15.00’da açılışı gerçekleştirilecek olan sergi, Anadolu’yu; insanını, kültürünü, folklorunu, doğasını, iklimini, bitkisini, duygusunu, tavrını iyi yazmış yazarlardan biri olan Yaşar Kemal’in kitaplarının minyatürlerinden oluşuyor.

‘İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ adlı minyatür sergisinin açılışında Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban da yer alacak. Sergi, 02 Şubat – 07 Şubat tarihleri arasında Osmangazili sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.