Sanata ve sanatçıya verdiği destekle öne çıkan Osmangazi Belediyesi, genç yeteneklerin eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Atatürk'ün Çocuklarından Sanata Bakış Sergisi', liseli öğrencilerin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı özgün çalışmaları gün yüzüne çıkardı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesindeki 17 farklı liseden 55 öğrencinin görsel sanatlar dersleri kapsamında hazırladığı eserler, Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 'Atatürk'ün Çocuklarından Sanata Bakış Sergisi' ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Usta ressamları aratmayan tekniklerle hazırlanan çalışmalar katılımcılardan tam not alırken; sergi 21-30 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Gençlerin yaratıcılığını ve sanatsal bakış açılarını yansıtan serginin açılışı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışın ardından öğrenciler, eserlerini protokol üyeleri ve ziyaretçilere bizzat tanıtarak çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

'BU SERGİDEKİ ESERLER ÖĞRENCİLERİN SANATSAL BAKIŞ AÇISINI YANSITMAKTADIR'

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Görsel Sanatlar Dersi Zümre Başkanı Sinem Yılmaz, serginin öğrencilerin sanata olan bakışını ortaya koyduğunu belirterek, 'Bu sergide yer alan eserler öğrencilerimizin sanatsal bakış açısı ve emeğini yansıtmaktadır. Bu değerli çalışmaların ortaya çıkmasında emeği geçen öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve destek veren Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Serginin açılışında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Asım Bulut ise, 'Bu sergiyi düzenleyen öğretmenlerimize emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Serginin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.