Osmangazi Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı kreşlerde eğitim gören miniklere, uzman diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirici eğitimler veriliyor. Bu eğitimler sayesinde çocuklar, küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş bakımını doğru yöntemlerle yapmayı öğrenerek sağlıklı alışkanlıklar kazanıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinin modern kreşlerinde miniklere ağız ve diş sağlığına yönelik kapsamlı eğitimler sunuyor.

Bu eğitimlerde çocuklar, diş hekimlerinin rehberliğinde diş ve ağız bakımını doğru tekniklerle yapmayı uygulamalı olarak öğreniyor. Ayrıca ağız sağlığını korumak için günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalarda ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri kapsamında Ayça Azak Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki minikler, Diş Hekimi Melek Güler'den 6 yaşında çıkan dişlerinin gelişim sürecinden, doğru beslenmenin diş sağlığına etkisine kadar birçok konuda bilgi aldı. Çocuklar, şekerli ve paketli gıdalardan uzak durmanın, düzenli fırçalamanın ve sağlıklı alışkanlıklar edinmenin önemini öğrendi. Eğitim kapsamında miniklere ağız muayenesi de yapıldı.

'ÇOCUKLARIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ ALMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Ayça Azak Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ndeki çocuklara diş bakımı ile ağız hijyeni nasıl olmalı konusunda bilgiler verdiklerini ifade eden Diş Hekimi Melek Güler, 'Özellikle çocuklarda süt dişlerinin dökülme döneminde bir korku oluşabiliyor. Bu nedenle çocukları bilgilendirdik ve ağız muayenesi yaptık. Ağız sağlığı açısından paketli gıdalardan uzak durmaları gerektiğini anlattık. Süt dişi zannettikleri 6 yaşında çıkan dişlerine daha iyi bakmaları gerektiğini vurguladık. Ayrıca dişlerin nasıl doğru fırçalanması gerektiği ve günde kaç kez fırçalanması gerektiği konusunda kapsamlı bilgiler verdim. Bu yaşlardaki çocukların ağız ve diş sağlığı eğitimi alması, ilerleyen dönemlerde büyük avantaj sağlıyor. Çünkü bu sayede çocuklar diş hekiminin kapısını korkmadan çalabiliyor. Aksi durumda küçük problemler büyüyerek daha ciddi sorunlara dönüşebiliyor.' diye konuştu.

Küçük yaşlardan itibaren düzenli kontrollere gitmenin ve ağız hijyenine dikkat etmenin büyük önem taşıdığının altını çizen Güler, 'Çocukların süt dişleri dökülürken 'acaba dişim çıkacak mı, acıyacak mı?' gibi endişeler yaşaması çok normal. Bu noktada onları doğru bilgilendirmemiz, sürecin daha rahat geçmesini sağlıyor. Çocuklar bazen çürük nedeniyle diş kaybı yaşıyor ve bu durum darlığa neden olabiliyor. Ardından sürekli dişlerinin eğri çıkması veya çürümeye daha yatkın olması gibi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle erken yaşta muayene, bilgilendirme ve ağız hijyenine dikkat etmek hem aileler hem çocuklar için son derece önemli.' açıklamalarında bulundu.