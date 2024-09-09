Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yeşil alanlarda artan kirlilik, çevre bilincine sahip vatandaşları endişelendiriyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer’deki yeşil alanlar, çevre kirliliği nedeniyle vatandaşların tepkileri ile karşı karşıya.

Bursa’nın gözde ilçelerinden Nilüfer, parkları ve yeşil alanlarıyla ünlü ancak son dönemde bu alanlarda artan kirlilik, bölge sakinlerini rahatsız etmeye başladı.

Çöp kutularının yetersizliği, düzensiz temizlik ve bilinçsizce atılan atıklar, yeşil alanların doğal güzelliklerini gölgelemekte. Vatandaşlar, yetkililerden bu soruna acil çözüm bulunmasını talep ederken, aynı zamanda çevre bilincinin artırılması için kampanyalar düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.