Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Çocuklara Kitap Söyleşileri’nin konuğu Yazar Burcu Ünsal ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek, matematiği sevdiren “Biri Şu Sayıları Toplasın” kitabı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği, Çocuklara Kitap Söyleşileri’nin son konuğu, çocuk kitapları yazarı Burcu Ünsal oldu. Yazar, “Biri Şu Sayıları Toplasın” kitabının fikir aşamasından, son haline kadar olan sürecini minik öğrencilere anlattı.

Uğur Mumcu Sahnesi’nde düzenlenen etkinliğe; Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulu, Görükle Dumlupınar İlkokulu, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu ve Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu’ndan 293 öğrenci katıldı. Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı.

Yazar Burcu Ünsal aynı gün öğleden sonra da Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphane’nin bulunduğu Güngören İlkokulu’nda da öğrencilerle kitabı üzerine sohbet etti.

Ünsal, kitabın doğuş hikayesini paylaşarak, matematiğin eğlenceli bir ders olabileceğini keşfettiği bir dönemde, bu fikrin ortaya çıktığını söyledi. Burcu Ünsal, “Matematik aslında bir oyun gibi, bulmaca çözmek kadar keyifli. Bu anlayışla yazdığım kitabımda; Çınar, Bünyamin Öğretmen, Refik, Ekrem ve Pınar karakterlerine yer verdim. Kitabın çizim aşamasında, çizerimiz Ezgi Keleş ile büyük bir uyum içinde çalıştık. Özellikle yelekli Refik karakterini çok sevdik” dedi.

Burcu Ünsal, kitabının Çince gibi farklı bir dile de çevrilmiş olmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken, minik okurlarıyla olan etkileşiminden büyük keyif aldığını ifade etti.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ise çocukların kitapla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çocuklarımızın, kütüphanelerimizi daha fazla ziyaret etmesini istiyoruz. Oralarda da sizleri görmek, bizim için büyük mutluluk olacaktır” dedi. Şahin konuşmasının ardından, yazar Burcu Ünsal’a teşekkür plaketi de takdim etti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Burcu Ünsal, minikler için kitaplarını da imzaladı.