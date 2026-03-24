Nilüfer Kent Konseyi Kent Kültürü Çalışma Grubu'nun ilk etkinliği olan '700 Yıllık Çeşme Kültürü' sergisi, Bursa'nın tarihi su mimarisini ve kentin hafızasında yer edinen çeşmeleri Konak Kültürevi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın köklü geçmişine tanıklık eden ve kentin kültürel hafızasında önemli bir yer tutan çeşmeleri görünür kılmak amacıyla hazırlanan '700 Yıllık Çeşme Kültürü' sergisi, Konak Kültürevi'nde açıldı.

Nilüfer Kent Konseyi Kent Kültürü Çalışma Grubu'nun ilk sergisi olma özelliğini taşıyan etkinliğin açılışına; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Adın ile çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, kentlerin sadece mimariden ibaret olmadığını, aynı zamanda o kentten geçen hayatların bir izdüşümü olduğunu belirtti. Karagöz, 'Çeşmeler sadece bir yapı değil, aslında birçok anının simgesidir. Hepimizin hayatında çeşmelerle ilgili anılar ve bellekler vardır. Nilüfer Belediyesi olarak kent kültürüne katkı sunan bu tür çalışmalarda gönüllülerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın ise serginin kenti anlamlandırmak ve farkındalık yaratmak açısından önemli bir işlev gördüğünü vurguladı. Aydın, çeşmelerin bir dönemin kamu hizmetinin en görünür alanı olduğunu hatırlatarak, kentin tarihine ve kültürüne sunduğu katkılardan dolayı serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

BURSA ÇEŞMELERİNİN ÖZGÜN HİKAYELERİ

Nilüfer Kent Konseyi Kent Kültürü Çalışma Grubu Başkanı Kenan Yetişen de, 700 yıllık süreçte gelişen çeşme kültürünü anlatmak için Bursa'nın dört bir yanından fotoğraf topladıklarını ifade etti. Çeşmelerin eski ve yeni hallerini karşılaştırmalı olarak sunduklarını belirten Yetişen, Bursa'daki su mimarisinin diğer kentlerden ayrılan üç temel özelliğine dikkat çekti. Bu özelliklerin ilkinin, çeşmelerin coğrafyaya göre şehir merkezinde çınar, dağ yöresinde meşe, deniz kenarında ise zeytin ağaçlarının dibine konumlandırılması olduğunu belirten Yetişen; ikinci özelliğin ise camilerin içerisine estetik çeşmelerin entegre edilmesi ve bu geleneğin yaşatılması olduğunu vurguladı. Yetişen son olarak, çeşmelerin sokak köşelerinde, mezarlıklarda, apartman girişlerinde bir rozet gibi kullanılması ve hatta ova köylerinde evlerin odalarına kadar taşınmasının kentin gündelik hayata entegre mimarisindeki önemine değindi.

3 NİSAN'A KADAR ZİYARETE AÇIK

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, sergiyi gezerek şehrin dört bir yanından derlenen çeşme fotoğraflarının hikayeleri hakkında bilgi aldı. Programın sonunda, serginin hazırlanmasındaki emeklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın tarafından Kenan Yetişen'e teşekkür hediyesi verildi.

'700 Yıllık Çeşme Kültürü' sergisi, 3 Nisan Cuma gününe kadar Konak Kültürevi'nde sanatseverler tarafından gezilebilecek.