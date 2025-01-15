Bursa Karacabey Belediyesi, 2024-2025 öğretim yılının sömestir tatilinde çocukları da unutmuyor, tatillerini eğlenceli ve dolu dolu geçirebilmeleri için çeşitli etkinlik programlarının yer aldığı Ergün Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlikler, çocuklara unutulmaz bir tatil sunmayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim ve öğretim yılının ara tatilinde ders çalışmak kadar eğlenmenin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizlerde bunun önemini gösterebilmek amacıyla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın tatillerini en güzel şekilde değerlendirebilmeleri için dolu dolu bir program hazırladık.Hazırlamış olduğumuz aktivitelerle çocuklarımız eğlenirken, ailelerimizle de güzel anılar biriktirmelerini amaçlıyoruz. Etkinliklere katılımı kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmeti sunulacağımızı belirtmek isterim, belediyemizin önünden hareket edecek servislerle tüm ailelerimizin etkinliklere rahatça ulaşmasını sağlayacağız. Tüm Karacabeyli hemşehrilerimizi ve çocuklarımızı etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.