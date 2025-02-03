Bursa KaracabeyBelediyesi, öğrencilerin yarı yıl tatilini dolu dolu geçirmesi için bir dizi etkinlik hazırladı. 20 Ocak 2025'te başlayan ve 3 Şubat 2025'e kadar devam eden sömestr programları, Atatürk Kültür Parkı Ergün Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Belediye tarafından düzenlenen; tiyatrolar, sirk ve Bubble şovlar, çocuk oyunları, atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinliklerle çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. 3 Şubat’a start alan 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Tatilin ilk günü, 20 Ocak'ta, "Keloğlan" adlı çocuk tiyatrosu sahne aldı. Küçük izleyiciler, Keloğlan'ın maceralarını izleyerek eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

23 Ocak'ta çocuklar, jonglörlerin renkli ve yetenekli gösterileriyle büyülendi. Aynı gün, çocukların enerjilerini atabildikleri şişme oyun parkı da faaliyete geçti.

“Orman Bekçisi” ile Doğa Sevgisi

27 Ocak Pazartesi günü, "Orman Bekçisi" tiyatro oyunuyla çocuklar, doğayı ve hayvanları korumanın önemine dair eğlendirici bir gösteri izledi.

Bubble Şov ile Hayal Dünyası

29 Ocak Çarşamba günü düzenlenen Bubble Şov, çocukların hayal dünyasını renkli baloncuklarla süsledi. Bu gösteri, miniklerin hem eğlenmesini hem de hayal gücünü genişletmesini sağladı.

Atölye çalışmaları ve aile etkinlikleri

22 Ocak’ta iki farklı grup için düzenlenen Akıl ve Zeka Atölyesi ile çocuklar, zeka oyunlarıyla buluştu. Aynı gün, Amigurimi Oyun Atölyesi'nde el becerilerini geliştirdiler.

23 Ocak’ta Anne Çocuk Cup Cake Etkinliği ile anneler ve çocukları birlikte yaratıcı cupcake'ler hazırladı, hem eğlendi hem de mutfak becerilerini geliştirdi.

Ek aktiviteler ve ikramlar

Tüm etkinliklerde çocuklar, palyaçolar, yüz boyama aktiviteleri, çeşitli oyunlar ve sınırsız patlamış mısır ile eğlendi. Etkinlikler, her gün saat 19.00'da başladı ve çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Karabatı’dan teşekkür ve devamlılık mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinlikler hakkında yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve onlara keyifli anlar yaşatmak için düzenlediğimiz bu etkinlikler, sadece bir tatil eğlencesi değil, aynı zamanda önemli bir öğrenme fırsatıdır. Bu tür programları gelecekte de sürdüreceğiz. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve destek veren ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi.