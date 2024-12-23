Bursa İnegöl Belediyesi bu hafta 3 ayrı kültür sanat etkinliğiyle ilçe halkını buluşturmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - İlk etkinlik 25 Aralık Çarşamba akşamı İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun beğenilen oyunlarından biri olan tek perdelik komedi “En Büyük Haber” yetişkin tiyatro gösterisi, 20.00’da izleyici ile buluşacak. Ücretsiz biletsiz etkinlik için salon kapıları 19.00 itibariyle açılacak.

THM KOROSU “SARIKAMIŞ ÖZEL KONSERİYLE” SAHNE ALIYOR

Haftanın ikinci etkinliği 27 Aralık Cuma akşamı yine Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Şef Yücel Düzel yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 20.00’da “Sarıkamış Özel Konseri” ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Kahramanlık türküleri ile en sevilen eserler, bu konserde koro ve solo performanslarla sunulacak.

ÇOCUK TİYATROSUNDA BU HAFTA; “ROZET PEŞİNDE”

28 Kasım Cumartesi günü ise Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde hafta sonlarının geleneksel etkinliği çocuk tiyatro gösterisi minik sanatseverlerle buluşacak. “Rozet Peşinde” isimli çocuk tiyatrosu, İnegöllü çocukların beğenisine sunulacak. 14.00’da başlayacak gösteri için 13.30’da salonun kapıları açılacak.