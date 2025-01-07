Bursa İnegöl Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu hafta bir yetişkin tiyatro gösterisi, bir çocuk tiyatro gösterisi ve bir sergiyi ilçe halkıyla buluşturacak.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu hafta bir yetişkin tiyatro gösterisi, bir çocuk tiyatro gösterisi ve bir sergiyi ilçe halkıyla buluşturacak.

İnegöl Belediyesi yeni yılda da kültür sanat etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Ocak ayı kültür etkinlikleri kapsamında bu hafta 3 ayrı organizasyon İnegöllülerle buluşacak. Yetişkin ve çocuk tiyatro gösterileriyle İnegöl Kent Müzesinde Mobilyacılar Odası iş birliğinde “Ustalara Saygı” isimli resim sergisi düzenlenecek.

“HASTALIK HASTASI” YENİDEN SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

İlk etkinlik 08 Ocak Çarşamba akşamı İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yeni sezon oyunu olan ve ilk gösterimde ilçe halkının beğeniyle izlediği “Hastalık Hastası” isimli yetişkin tiyatro gösterisi, 20.00’da izleyici ile buluşacak. Ücretsiz biletsiz etkinlik için salon kapıları 19.00 itibariyle açılacak.

“USTALARA SAYGI” SERGİSİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Haftanın ikinci etkinliği ise 10 Ocak Cuma günü başlayacak. İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda İnegöl Belediyesi ile İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası iş birliğinde Mobilyacılar Odası’nın kuruluşunun 60’ıncı yılına özel “Ustalara Saygı” isimli sergi düzenlenecek. Sergi 31 Ocak tarihine kadar açık kalarak ve ziyaret edilebilecek.

ÇOCUK TİYATROSUNDA BU HAFTA; “ROZET PEŞİNDE”

11 Ocak Cumartesi günü de Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde hafta sonlarının geleneksel etkinliği çocuk tiyatro gösterisi minik sanatseverlerle buluşacak. “Rozet Peşinde” isimli çocuk tiyatrosu, İnegöllü çocukların beğenisine sunulacak. 14.00’da başlayacak gösteri için 13.30’da salonun kapıları açılacak.