Bursa'da Ekim ayı kültür sanat programları kapsamında İnegöl Belediyesi, sanatseverleri birbirinden özel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Zengin içerikli etkinliklerle kent kültürüne renk katan İnegöl Belediyesi, bu kez kahkaha dolu bir tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Şehir Tiyatrosu ekibiyle birlikte 'Komşu Köyün Delisi' adlı yetişkin tiyatro oyunuyla tiyatroseverleri kahkaha dolu bir akşamla buluşturuyor. Üstün Dökmen'in yazdığı ve Volkan Derman'ın yönettiği oyun, 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

ÜCRETSİZ BİLETLER 22 EKİM ÇARŞAMBA BİLETİNİAL.COM'DA

Ücretsiz biletler 22 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'da biletinial.com üzerinden satışa açılacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşları bu keyifli etkinliğe davet ederek, 'İnegöl Belediyesi olarak her ay düzenlediğimiz kültür sanat programlarımızla şehrimizi sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Tiyatro, müzik ve sahne sanatlarıyla dolu bu etkinlikler, vatandaşlarımızın kültürel yaşamına değer katıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel tiyatro akşamına davet ediyorum.' dedi.