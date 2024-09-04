Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin revize ederek modern bir yaşam alanına dönüştürdüğü ve aynı zamanda Kosova’nın bağımsızlığının sembollerinden biri olan Kurtuluş Ordusunun kurucularından Adem Yaşari’nin ismini verdiği Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokakta bulunan semt sahası ve çocuk oyun alanı, düzenlenen coşkulu törenle açıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokakta bulunan semt sahası ve çocuk oyun alanında yaptığı revize çalışmasıyla bölgeye modern bir sosyal yaşam alanı kazandırdı.

Toplam 1250 m2 alanda; 330 m2 yeşil alan, 290 m2 saha alanı, 170 m2 çocuk oyun alanı ile 460 m2 sert zemin ve oturma alanından oluşan park yapılan düzenlemeyle bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Ayrıca semt sahası ve çocuk oyun alanına Kosova’nın bağımsızlığının sembollerinden biri olan, 1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın dağılmaya başlamasıyla yükselen Sırp milliyetçiliği nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte Kosova Kurtuluş Ordusunu kurup komutanlık yapan ve 1998 yılında evinin Sırp güçlerince kuşatılmasının ardından ailesi ve misafirleriyle katledilen halk kahramanı Adem Yaşari’nin adı verildi.

Revize çalışmaları bir süre önce tamamlanan semt sahası ve çocuk oyun alanı, İnegöl Rumeli Derneği’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Petla Şöleni kapsamında düzenlenen coşkulu törenle açıldı.

Açılışta bulunan Üsküp Çair Belediye Başkanı Visar Ganiu, “Burada bulunmaktan çok memnun ve mutluyum. Bizi böyle güzel ağırladığınız için teşekkür ederiz. Kardeşçe bizleri ağırladınız. Bizler buraya Adem Yaşari parkının açılışı için geldik. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“MİTROVİÇA İLE GÜZEL BİR KARDEŞLİK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDEYİZ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise Rumeli Derneğinin 2’ncisini düzenlediği Petla Şöleni kapsamında bu akşam İnegöl Belediyesi’nin revizesini yaptığı Adem Yaşari parkının açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Başkan Taban, “İnegöl’ümüzde pek çok etkinlik ve çalışmalarımız oluyor. Bir de bunun kardeş şehirler tarafından buluşmaları oluyor. Mitroviça’da bizim kardeş şehrimiz. Mitroviça’ya yaptığımız ziyarette orada Belediye Başkanımız ve heyetlerle çok güzel kardeşlik ilişkisi içerisindeyiz. Zaman zaman onlar bizim programlarımıza geliyorlar, biz de zaman zaman onların programlarına katılıyoruz. Güzel bir dostluk köprüsü, kültürel bir bağ kurulmuş oldu. Ben bu süreçte Serkan Başkanımız ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu irtibatların sağlanmasında onların da katkı ve destekleri var. Halk kahramanları kolay yetişmiyor. Adem Yaşari’den Allah razı olsun. Özellikle Kosova’nın kurtuluşunda büyük bir hikayenin başlangıcını, fitilini ateşleyen bir halk kahramanı kendisi. Ben müzesini gezdiğimde ciddi anlamda etkilendim. Burada da bir parkımızda ismini yaşatmak bizler için de büyük bir gurur vesilesi” dedi.

Başkan Taban, İnegöl’ün kültürel zenginliğinden de söz etti.

Konuşmalar sonrası kurdele kesimiyle parkın açılışı yapıldı. Akabinde Rumeli Derneği Petla Şöleni kapsamında İnegöl ve yurt dışından gelen halk dansları ekiplerinin dış park gösterileri bu alanda gerçekleştirildi.