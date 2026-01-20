Bursa'da İnegöl Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinin takibi ve etkinliklere katılım için ücretsiz bilet dağıtımı için yeni uygulamasını hayata geçirdi. https://etkinlik.inegol.bel.tr/ ile İnegöl'ün tüm kültür ve sanat etkinlikleri tek platformda toplandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, ilçe halkının kültür ve sanat etkinliklerini kolayca takip etmesi ve ücretsiz bilet dağıtımlarının en uygun şekilde yapılabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Etkinlik takvimi ve bilet satış sisteminin yer aldığı, aynı zamanda şehrin yeni kültür sanat yüzü olacak https://etkinlik.inegol.bel.tr/ resmi olarak kullanıma sunuldu.

İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan dijital platform, tiyatrodan çocuk etkinliklerine, konserden söyleşilere kadar farklı kategorilerdeki programlara kolay erişim imkânı sağlıyor. Web sayfası kullanıcılara yaklaşan etkinlikler takvimini liste halinde sunuyor.

Kullanıcılar etkinlik saatini, mekânını ve bilet bilgilerini doğrudan buradan görebiliyor. Web sayfasının ana amacı, etkinliklere katılım için ücretsiz bilet alımını kolaylaştırmak. Sitede, bilet alma süreci 4 temel adımdan oluşuyor. İlgili etkinlik takvim veya listeden seçiliyor, kullanıcı telefon numarasıyla SMS doğrulaması yaparak giriş yapıyor, salon haritasından tercih ettiği koltuğu seçiyor ve QR kodlu bilet SMS ile anında cep telefonlarına gönderiliyor.

Bu sistem sayesinde vatandaşlar, etkinliklere yönelik bilgilere hızlı erişebiliyor; bilet alma sürecini internet üzerinden tamamlayabiliyorlar. Platformda etkinlikler 'Çocuk', 'Kültür-Sanat', 'Konser', 'Tiyatro' ve 'Söyleşi' gibi kategoriler halinde filtrelenebiliyor. Etkinlik portalı, İnegöl Belediyesi'nin dijital altyapı ve hizmetlerini güçlendirme çalışmaları çerçevesinde de önemli bir adım olarak öne çıkıyor.