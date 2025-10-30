Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 Ekim Cuma günü kapılarını açacak 9. İnegöl Kitap Günleri Fuarı ile beraber yazar buluşmaları da başlıyor. 1-2 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri İnegöl'de birbirinden değerli yazarlar; söyleşi ve imza gününde İnegöllülerle buluşacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 9. İnegöl Kitap Günleri 31 Ekim Cuma günü başlıyor. 10 gün boyunca 163 yazar, 105 yayınevi ile 1 milyon kitabın kitapseverlerle buluşacağı İnegöl Kitap Günleri, özellikle hafta sonları yazar buluşmalarıyla adından söz ettirecek. 1-2 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri 13 yazar, İnegöl Kitap Günleri Fuar Alanı ve Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sevenleriyle bir araya gelecek.

AÇILIŞIN ONUR KONUĞU İBRAHİM TENEKECİ

31 Ekim Cuma günü Kitap Günleri açılışının onur konuğu olarak İnegöl'e gelecek olan İbrahim Tenekeci açılış sonrası 'Şiir, Millet Hayatımızda Neye Karşılık Geliyor?' söyleşisi ve imza programıyla sevenleriyle buluşacak ve 10 günlük maratonun ilk yazar buluşmasını gerçekleştirecek.

BEŞİNCİ MEVSİM KÜLTÜR MERKEZİNDE ÇOK ÖZEL SÖYLEŞİLER

Kitap Günlerinin ilk hafta sonunda 01 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 2 özel söyleşi programı düzenlenecek. 01 Kasım Cumartesi günü Yazar Saliha Erdim, 'Ailede Rol Dağılımı ve Sorumluluklar' konulu söyleşisiyle İnegöl 9. Kitap Günlerinin konuğu olacak. 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılacak söyleşide aile üzerine samimi bir sohbet ve gönüllere dokunan bir buluşma yaşanacak. 2 Kasım Pazar günü ise İnegöllüler tarih ve kültür dolu bir akşamda bir araya gelecek. Tufan Gündüz, Pelin Çift ve Ali Faik Demir, 'Tarih Bizi Çağırıyor: Türk Dünyası' konulu söyleşileriyle İnegöl 9. Kitap Günleri kapsamında 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde İnegöllülerle buluşacak. Her iki program da ücretsiz biletli olarak gerçekleştirirken, biletler biletinial.com üzerinden alınabilecek.

FUAR ALANINDA YAZAR BULUŞMALARI

İnegöl Kitap Günlerinin gerçekleştirildiği MODEF Fuar Alanı da 10 gün boyunca çok özel yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günlerine ev sahipliği yapacak.

1-2 Kasım tarihlerinde Kitap Günleri Fuar Alanında şu isimler sevenleriyle buluşacak:

1 KASIM CUMARTESİ YAZAR BULUŞMALARI:

14.00 / Yusuf Muratoğlu 'İtiraz Ediyorum!' söyleşisi

15.00 / Nurullah Genç 'Taşları yeniden oynat' söyleşisi ve imza günü

16.00 / Yazar Saliha Erdim, 'Ailede Rol Dağılımı ve Sorumluluklar' konulu söyleşi

17.00 / Yasin Pişgin 'Niçin inanmalıyız?' söyleşisi ile imza günü

17.00 / Hatice Nur Ege 'Köyden Şehre Doğal Reçeteler' söyleşisi ve imza günü

2 KASIM PAZAR YAZAR BULUŞMALARI:

14.00 / Yazar ve Doktor Altay Cem Meriç 'Biz kimiz?' söyleşisi ve imza günü

15.00/ Yazar-Konuşmacı Gri Koç/Gökhan Müftüoğlu 'Yks'de Derece Taktikleri' söyleşisi ve imza günü

15.00 / Yazar Erhan Keklik 'Şiir Gibi Sohbet' söyleşisi ve imza günü

16.00 / Yazar-Şair Dursun Ali Erzincanlı 'En Sevgiliye' söyleşisi ve imza programı

16.00 / Yazar Zekeriya Efiloğlu 'Dijital Dünya Çocuklarımız ve Ailemiz' söyleşisi ve imza programı

17.00 / Tufan Gündüz, Pelin Çift ve Ali Faik Demir imza programı