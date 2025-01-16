Bursa İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yeni sezon oyunu “Hastalık Hastası” üçüncü gösterimiyle seyirci karşısına çıktı. Oyun, izleyen vatandaşların beğenisini kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yeni sezon oyunu “Hastalık Hastası” Aralık ayında yapılan gala gösteriminin ardından Çarşamba akşamı üçüncü kez seyirci karşısına çıktı. Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere’in son eseri olan oyun, Volkan Derman yönetmenliğinde İnegöl sahnesine taşındı. 1673 yılında kaleme alınmış ve ilk kez aynı yıl sahnelenmiş olan oyun 351 yıldan beri birçok topluluk tarafından sergilenirken, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu da oyunu başarıyla sanatseverlere sundu.

ÜÇÜNCÜ GÖSTERİMDE DE İLGİ YOĞUN OLDU

Çarşamba akşamı 20.00’da üçüncü kez seyirciyle buluşan oyuna ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde oyunu izlemeye gelen vatandaşlar salonu doldurdu.

BİLETİNİAL UYGULAMASIYLA İLK GÖSTERİ

Öte yandan bu program, İnegöl Belediyesi’nin online bilet uygulamasının uygulandığı ilk program oldu. Ücretsiz biletler ilk defa www.biletinial.com üzerinden vatandaşlar tarafından alındı.

HASTALIK HASTASI OYUNUNUN KONUSU

Beğeniyle izlenen Moliere’in vefatından önce yazdığı ve başrolünü bizzat oynadığı son eseri Hastalık Hastası oyununda saf bir adam olan Argan’ın onu gelir kapısı olarak gören şarlatan doktorunun yalanlarına kanarak kendini ölümcül bir hasta zannetmesini konu alınıyor. Gerçekte de Moliere’in sağlığının çok kötü olduğu bir durumdayken yazdığı oyun en parlak komedilerinden biri olma özelliğini taşımakla birlikte, sanatının zirvesine ulaşmak için tüm dehasını ortaya koyan bir tiyatro devinin ürettiği son klasiktir.