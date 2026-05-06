Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetlerine katkı sağlayan aile hekimlerine sertifika takdim etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nisan ayı boyunca Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) en fazla yönlendirme yapan aile hekimlerine teşekkür edildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Mudanya 3 Nolu Güzelyalı Aile Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Filiz Menderes ile İnegöl Zübeyde İbrahim Sülek Aile Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Esma Zeynep Erdoğan'a, koruyucu sağlık hizmetlerine sağladıkları katkılardan dolayı sertifikalarını takdim etti.

Yetkililer, vatandaşların sağlık hizmetlerine erken erişimini artıran bu tür yönlendirmelerin önemine dikkat çekerek, özverili çalışmalarından dolayı hekimlere teşekkür etti.