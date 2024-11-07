Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ara tatil süresince, çocuklara özel gerçekleştirilecek atölyelerde, çocukların el becerilerini, zihin gelişimlerini ve farkındalıklarını arttırıcı faaliyetler düzenlenecek.BURSA(İGFA) - Gürsu Belediyesi’nin hayata geçirdiği eğitim ve sosyal yaşam alanlarında gerçekleştirilecek ücretsiz atölyeler tüm hafta boyunca düzenlenecek olan ve çocukların ebeveynleriyle birlikte katılacağı atölyeler için ihtiyaç duyulan noktalara ulaşım imkanı da sunuluyor.

Milli Ağaçlandırma Günü’ne özel olarak, 7-13 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlenecek “Çocuk Fidan Dikim Atölyesi” 11 Kasım Pazartesi, 14:00-17:00 saatleri arasında Gürsu Kadınlar Lokali’nde gerçekleştirilecek.

7-13 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlenecek “Kurabiye Atölyesi, 12 Kasım Salı, saat 14:00’te, Gemi Seyir Terası’nda gerçekleştirilecek olup, ulaşım için, 13:30’da Belediye önünden araç kaldırılacak.

10-15 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlenecek “Duvar Boyama Etkinliği”, 13 Kasım Çarşamba, saat 14:00’te, Hal Mevkii’nde gerçekleştirilecek olup, 13:30’da Belediye önünden araç kaldırılacak.

7-13 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlenecek “Robotik Kodlama ve Ahşap Atölyesi”, öğleden önce ve sonra dört seans olarak, 14 kişilik sınıflarda, 14-15 Kasım tarihlerinde, Üreten Çocuklar Atölyesi’nde gerçekleştirilecek.