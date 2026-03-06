Celal Bayar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet tarihine iz bırakmış kadınların başarılarını nakış çalışmalarıyla anlattıkları sergiyi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde açtı.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Celal Bayar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'İlmek İlmek Cumhuriyet Kadınları' adlı resim ve nakış sergisi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle açıldı.

Sergide, Cumhuriyet dönemine damga vurmuş kadınların fotoğrafları üzerine işlenen nakış çalışmalarına yer verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihine yön vermiş kadınların başarılarının yeni nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Gamze Toktay ise öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, serginin 8 Mart kapsamında gerçekleştirilen anlamlı bir çalışma olduğunu vurguladı.

Hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak sergi, kadınların toplumdaki güçlü rolünü ve Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakları yansıtan eserlerle büyük ilgi çekiyor.