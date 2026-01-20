Bursa'da Gemlik Kent Konseyi ile Örnek Star İşitme Cihazları Merkezi iş birliğinde, sosyal güvencesi olmayan 11 ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz işitme cihazı temin edildi.

BURSA (İGFA) - Gemlik Kent Konseyi, Örnek Star İşitme Cihazları Merkezi iş birliğiyle sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Gemlik'te 11 kişiye ücretsiz işitme cihazı hediye edildi.

İşitme cihazlarının takdim ve uygulama programı Gemlik Kaymakamlığı binasında düzenlendi. Programa Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Örnek Star İşitme Cihazları Merkezi işletme ortakları Müge Örnek ve Özlem Yerlikaya Tanış ile sağlık personelleri katıldı.

Cihazlar, uzman sağlık personelleri tarafından vatandaşlara birebir uygulanırken, projeden yararlananların büyük bölümünü yaşlılar ve çocuklar oluşturdu. İşitme cihazlarını teslim alan vatandaşların mutluluğu ve yaşadıkları sevinç programa damga vurdu.

Programda konuşan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, süreç hakkında bilgi vererek, 'Geçtiğimiz hafta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Örnek Star İşitme Cihazları Merkezi'ne götürerek gerekli test ve ölçümlerini yaptırdık. Bugün de Kaymakamlığımızda cihazların takılımını gerçekleştirdik. Bu güzel sosyal sorumluluk projesinde bizlere paydaş olan Örnek Star İşitme Cihazları firmasına, Müge Hanım ve Özlem Hanım'a yürekten teşekkür ediyorum' dedi. Akkuş, Gemlik Kent Konseyi olarak sosyal dayanışmayı güçlendiren projelere devam edeceklerini belirterek, özellikle dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.