Bursa'da Gemlik Belediyesi ve Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, genç yetenekleri desteklemek amacıyla “Yetenek Sizden Destek Bizden” projesinde araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde "Yetenek Sizden Destek Bizden" projesine ilişkin protokol, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran tarafından imzalandı.

Bu yıl 7 okulda başlayacak olan proje kapsamında, müzik alanında yetenekli öğrenciler tespit edilerek enstrüman desteği ve profesyonel müzik eğitimi sağlanacak.

Her yıl yeni okulların projeye dahil edilmesiyle, 5 yıl içerisinde ilçedeki tüm okullarda yaygınlaştırılması planlanıyor. Eğitim ve sanata verdiği destekle bilinen Gemlik Belediyesi, bu proje ile müzik konusunda yetenekli öğrencilere önemli fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Proje ile ilgili detaylar ve başvuru koşulları önümüzdeki günlerde duyurulacağını belirten Başkan Deviren, gençlerin sanatla buluşmasını sağlayan bu projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.