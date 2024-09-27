Bu yıl 31’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali için kardeş şehrimiz Romanya Navodari’den gelen heyet, Gemlik’te ağırlandı.BURSA(İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kardeş şehir Navodari’nin Belediye Başkanı Florin Chelaru, meclis üyeleri, daire müdürleri ve eşlerinden oluşan heyet, sıcak bir ortamda ağırlandı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Navodari heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sağlayan eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a da ayrıca teşekkür etti. Başkan Deviren, konuşmasında, “Bu dostluklar bizim için çok değerli. Kardeş şehir Navodari ile bağlarımızı daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Zeytinin başkenti Gemlik’te sizleri en iyi şekilde misafir edeceğiz” dedi.

Yemek sırasında ayrıca Navodari Belediye Başkanı Florin Chelaru’nun eşi Irina Chelaru’nun doğum günü de kutlandı, bu özel an etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Navodari heyeti, misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Gemlik ile kardeş şehir ilişkilerinin daha da güçlenmesi için birlikte çalışma mesajı verdi.

Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali kapsamında gerçekleştirilen bu buluşma, iki şehir arasındaki kültürel ve sosyal bağların derinleşmesine vesile olmaya devam ediyor.