Bursa Gemlik Belediyespor, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen U18-U20 Komple Atlet Ligi 1. Kademe ve Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası’nda U18 Erkekler ve U20 Kadınlar Heptatlon kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazandı.BURSA (İGFA) -Gemlik Belediyespor’un sporcularından Bedirhan Gümüş, U18 Erkekler Heptatlon kategorisinde topladığı 3722 puanla birinci olurken, U20 Kadınlar Heptatlon kategorisinde Beyzanur Topçu, topladığı 3051 puanla birinci olarak Gemlik’e madalya ile döndü. İki gün süren organizasyona toplam üç sporcusuyla katılan Gemlik Belediyespor, kazandığı iki madalya ile spor otoritelerinin takdirini topladı.

Atletizm dalında elde edilen iki madalya hakkında konuşan Başkan Mustafa Duran, Gemlik Belediyespor’un bünyesinde barındırdığı yüzlerce sporcuyla başarıdan başarıya koştuğunu ifade etti. Salon ve saha sporlarında Gemlik’i başarıyla temsil ettiklerini belirten Duran, gençleri sporla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Belediyesporlu sporcuların katıldıkları her müsabakada kazandıkları madalyalarla ilçeyi başarıyla temsil ettiklerini vurguladı. İstanbul’daki müsabakadan başarıyla dönen Bedirhan Gümüş ve Beyzanur Topçu’yu tebrik eden Başkan Deviren, spora ve sporculara olan desteklerinin her zaman süreceğini ifade etti.