Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ile düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu fotoğraf etkinliği ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali' (FotoFest), sanat tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali olma başarısı gösteren ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali', 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında yurt içinden ve yurt dışından önemli fotoğraf sanatçılarını ve fotoğrafa gönül verenleri Bursa’da bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu yıl ‘Şehrin İtirazı’ temasıyla hazırlanan festival, 14’üncü kez sanatseverler için kapılarını açtı. Küratörlüğünü Fotoğrafçı, Akademisyen ve Eleştirmen Laleper Aytek’in üstlendiği festival, 10 farklı mekânda 33 solo sergi ve grup sergisiyle fotoğraf sanatının farklı bakış açılarını fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor.

Festival kapsamında düzenlenen ‘Fotoğrafçı Konuşmaları’ da büyük ilgi görüyor. Bursalı fotoğrafçılar A.Nur Türk, Ahmet Sungur, Alper Gülersönmez, Furkan Karapınar, Murat Aslan, Mustafa Mesut Şık, Selçuk Dalgıç ve Serap Baykal Özkan’ın katılımıyla Merinos AKKM Muradiye Salonu’nda fotoğraf üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Arzu Filiz Güngör, Handan Dayı, Serenay Anık Gök ve Yalçın Savuran’ın katılımıyla yapılan söyleşide ise ‘fotoğrafın cinsiyeti’ konusu ele alındı.

Denef Huvaj’ın katılımıyla iki gün boyunca düzenlenen ‘Gündelikten kavramsala fotoğrafta nesnelerin anlatısı’ konulu atölye çalışması da sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Ayrıca Merinos Seminer Salonları’nda 10 fotoğraf sanatçısının katılımıyla düzenlenen portfolyo değerlendirmeleri, katılımcılara fotoğrafın önde gelen isimleriyle buluşma fırsatı verdi.

Bu hafta sonu sona erecek festival, son günlerinde de dolu dolu etkinliklerle devam edecek. Fotoğrafçı Konuşmaları kapsamında 17 Ocak 2025 Cuma günü Merinos AKKM Muradiye Salonu’nda Ateş Alpar, Can Görkem Halıcıoğlu, Erdem Varol ve Savaş Onur Şen; 18 Ocak Cumartesi günü ise Nilüfer Pancar Deposu’nda Ebru Ceylan, fotoğraf tutkunlarıyla buluşacak. 18 Ocak Cumartesi günü Orhan Cem Çetin’in katılımıyla Merinos AKKM Seminer Salonu’nda ‘Yapay ışıkla portre çekimleri’ konulu eğitim yapılacak. Festivalin kapanışında ise 19 Ocak Pazar günü Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda gün boyunca ‘Fotoğrafınla Gel Sergisi’ düzenlenecek.