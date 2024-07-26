Yaklaşık iki saat süren konser boyunca Zeki Müren'in hafızalarda yer eden birbirinden güzel tüm şarkılarını söyleyen Bekir Ünlüataer Bursalı dinleyicililerine keyifli bir gece yaşattı.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Bekir Ünlüataer’in seslendirdiği şarkılara dinleyiciler coşkuyla eşlik etti.

BURSA (İGFA) - 62.'nci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültür Park Açık Tiyatrosu'nda sahne alan sanatçı Bekir Ünlüataer, Zeki Müren'in sevilen şarkılarını Bursalılar için söyledi.

62.nci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültür Park Açık Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı Bekir Ünlüataer, Zeki Müren'in sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

Bursa Festivali'nde Zeki Müren eserleriyle anıldı 62 nci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültür Park Açık Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı Bekir Ünlüataer, Zeki Müren'in sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi