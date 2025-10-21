Bursa Devlet Tiyatrosu, turne ve sahne programlarıyla yalnızca şehir merkezinde değil, kentin dört bir yanında ve farklı illerde de sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hem AVP Devlet Tiyatrosu'nda hem de alternatif sahnelerde perdelerini açan ekip, yoğun bir oyun takvimiyle tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu, sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan 'Hayaletle Dans' ile tiyatroseverleri AVP Sahnesinde selamlayacak. Diğer

yandan 'Bir Yaş Dönümü Rüyası' adlı oyun, Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.

Alternatif sahnelerde de etkinliğini sürdüren ekip, 'Mağara Kadını' oyununu Çek Sanat Sahnesinde sahneliyor. 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı yapım ise Adile Naşit Sahnesinde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Bursa dışına taşan turne programı kapsamında ise 'Kahvaltı Dahil' oyunu Adana ve Niğde'de sahnelenerek farklı şehirlerdeki izleyicilerle buluşacak.