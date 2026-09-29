Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi, 2026-2027 tiyatro sezonuna 1 Ekim Perşembe akşamı Van Devlet Tiyatrosu yapımı oyunla 'merhaba' demeye hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, 2026-2027 tiyatro sezonunu 1 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Van Devlet Tiyatrosu yapımı 'İbiş'in Rüyası' ile açıyor.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Tarık Buğra'nın kaleme aldığı oyun, A. Sabri Özmener rejisiyle sahnelenecek. Eserde, otuzlu yıllarda tulûat tiyatrosunun son dönemlerinde Nuran Tiyatrosu'nun yeni bir kantocunun gelişiyle yaşadığı değişim anlatılıyor.

TULÛAT TİYATROSUNDAN İSTANBUL'A UZANAN HİKÂYE

Oyunun merkezinde, Nahit Bey'in tiyatrosunda yanan ve önce İstanbul'a, ardından Nahit'in gönlüne düşen bir aşk hikâyesi yer alıyor. Tüm İstanbul'un sevgilisi olan Semra Seha, bu kez İbiş'in rüyası olarak sahneye taşınıyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu, tiyatroseverleri sezon açılış oyunu 'İbiş'in Rüyası'na davet etti.