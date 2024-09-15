Bursa Devlet Tiyatrosu, “Lobotomobilin Üç Seferi” oyunu ile Kuzey Makedonya'da düzenlenen “Tetova Uluslararası Tiyatro Festivali”nde sahne aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Lobotomobilin Üç Seferi” adlı oyun, 10-14 Eylül 2024 tarihleri arasında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Tetova şehrinde düzenlenen 9. Tetova Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında seyirciyle buluştu. Oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve yoğun katılım sağlandı.

Kuzey Makedonya ziyareti sırasında Türk heyeti, Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Süleymani’yi de makamında ziyaret etti.

ZiyaretTE Bakan Yardımcısı Süleymani, Türkiye'nin kendileri için her zaman örnek aldıkları bir ülke olduğunu ifade ederek, "İşbirliğimiz, ülkelerimiz arasındaki kültürel ve sanatsal bağların güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olup, Kalkandelen'de tiyatro sanatının gelişimine özel bir katkıdır. Katılımınız bizler için çok önemli,” diyerek teşekkürlerini sundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü adına Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, Bakan Yardımcısı Süleymani’ye hediye takdim etti.

Bu başarılı performans ve gerçekleştirilen resmi ziyaretler, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültürel ilişkilerin daha da güçlenmesine katkıda bulundu.