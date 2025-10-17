Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinliğe gönüllü olarak katılan İstanbul Tıp Fakültesi'nden Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selman Emiroğlu, Orhangazi Parkı'nda kadınlara ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda çeşitli etkinliklerle halk sağlığına dikkat çekmeye devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından Orhangazi Parkı'nda düzenlenen programda, İstanbul Tıp Fakültesi'nden Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selman Emiroğlu tarafından Sağlık Otobüsü içerisinde kadınlara ücretsiz muayene yapıldı. Alanda ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri de yapan Büyükşehir Belediyesi hekimleri, vatandaşlara erken teşhis konusunda bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Erken teşhisin, meme kanseriyle mücadelede en güçlü tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Selman Emiroğlu, bu tür etkinliklerle farkındalığın artırıldığını ve kadınların düzenli sağlık kontrolleri konusunda teşvik edildiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sağlık taramasından yararlanan kadınlar, yapılan bilgilendirmenin çok önemli olduğunu dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.