2024-2025 sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde üst sıraları hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Yeni sezonda iddialı bir kadro kuran Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan milli pivotu Ceren Gökdemir’le sözleşme yenilerken, Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ’de forma giyen sağ kanat Gülsüm Mihrap ve Üsküdar Belediyespor forması giyen pivot Sibel Gündoğdu ile sözleşme imzaladı. Başarılı oyuncu Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın’ın katıldığı törenle sözleşme imzalarken, 3 oyuncu da yeni sezonda Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için mücadele edecek.

Kadroya dahil edilen oyuncuların takıma ciddi katkılar sağlayacağına inandığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, “Oyuncularımızın yeni sezonda da takımımızın başarısında pay sahibi olacağına inanıyorum. Anlaşma hayırlı olsun” diye konuştu. Başarılı sporcular da Bursa Büyükşehir Belediyespor’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtirlerken “Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz diye konuştular. 1992 doğumlu Ceren Demirçelen geride kalan sezonda Bursa Büyükşehir Belediyespor’da 11 maçta 36 gol kaydederken, son olarak Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ’de forma giyen 1993 doğumlu Gülsüm Mihrap, 11 maçta 16 gol, 1998 doğumlu Sibel Gündoğdu ise geride kalan sezonda Üsküdar Belediyespor’da 19 maçta 65 gol kaydetti. Takımın başantrenörlüğüne Mehmet Fatih Işık’ı getiren Fatma Ay Babur, Melike Kasapoğlu, Sude Çifçi, Güliz Karaman, Ela Yıldız, Lena Mot ve Eda Köşker’le sözleşme yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce de Sevilay İmamoğlu Öcal, Betül Yılmaz, Eda Nur Çetin, Zeynepnur Ulukoz ve Emine Gökdemir’i kadrosuna katmıştı.