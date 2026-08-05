Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat alanında marka organizasyonlarından biri olan Uluslararası Bursa Festivali kapsamında sahnelenen ödüllü oyun 'Cimri', tiyatroseverlerden tam not aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Bursalıları seçkin kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez tiyatro gösterilerine de yer verilen festivalin dokuzuncu etkinliğinde Fransız yazar Molière'in ölümsüz eseri Cimri sahnelendi.

Uludağ İçecek ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında Tansu Biçer'in rejisi ve Serkan Keskin'in güçlü oyunculuğuyla sahneye konan Cimri, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalıların beğenisine sunuldu. Canan Ergüder, Tuğçe Semiz, Saniye Samra, Ahmet Kaynak ve Metin Alpargun'un da aralarında bulunduğu oyuncu kadrosunun tamamı, sahnedeki uyumu ve başarılı performansıyla izleyicilerin takdirini kazandı.

10 SEZONDUR KAPALI GİŞE OYNUYOR

On sezondur kapalı gişe sahnelenen ve modern yorumuyla dikkat çeken Cimri; insan doğasının değişmeyen zaaflarını mizah ve hicivle sahneye taşıdı. Açgözlülük, hırs ve aile ilişkileri üzerine düşündüren eser, Bursalı tiyatroseverlere ilham verici bir gece yaşattı. Gösterinin sonunda sanatseverler oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. BKSTV Genel Sekreteri Gencer Uçar da oyuncu kadrosu adına Serkan Keskin'e çiçek takdim ederek başarılı performanslarından dolayı ekibi kutladı.

Konserlerin yanı sıra nitelikli tiyatro yapımlarını da Bursalı sanatseverlerle buluşturan 64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, bu akşam 'Efsane Dinozorlar: Gizemli Geçit 2' oyunu sahnelenecek.