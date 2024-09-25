Demet Sağıroğlu 'Aşktan bir fazla' dedi Demet Sağıroğlu 'Aşktan bir fazla' dedi

İspanya'dan dünyaya yayılan şöhreti sayesinde müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Buika etkileyici sesi ile bu akşam Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen; besteci, söz yazarı ve İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Grammy Ödüllü sanatçı, Buika, farklı kültürleri bir araya getirdiği,  flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve cazın harmanlandığı sınırları aşan görkemli müzikleriyle  bu akşam Piu Entertainment organizasyonuyla, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda  unutulmaz anlara imza atacak.

Şarkı söylemenin ötesinde; onları yaşayan, deneyimleyen ve kulağımıza fısıldayan Buika, eşsiz sesi ve sahnedeki enerjisiyle izleyenleri büyüleyecek.

Kaynak: igf