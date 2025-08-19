BUFSAD bünyesinde faaliyet gösteren ve 17 kadın fotoğrafçıdan oluşan ‘BİZ’ Kadın Fotoğraf Grubu, beşinci yılını kutlamaya hazırlanırken yeni bir sergiyle dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) - BUFSAD bünyesinde 17 kadın fotoğrafçıdan oluşan ‘BİZ’ Kadın Fotoğraf Grubu, yeni sergilerine hazırlanıyor. Serginin küratörlüğünü Aylin Kırgözoğlu üstleniyor.

Küratör Kırgözoğlu, ‘BİZ’ Kadın Fotoğraf Grubu ile çalışmanın önemine vurgu yaparak, farklı meslek gruplarından gelen 17 kadın sanatçının bir araya gelerek üretim ve gelişim gösterdiğini belirtirken, bu oluşumun kadın fotoğrafçılara ilham kaynağı olduğunu ve sanat dünyasında daha görünür olmalarını sağladığını ifade etti.