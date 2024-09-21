Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, üst üste 3’üncü kez En İyi CCO’lar arasında yer aldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin saygın yayımlarından Business Life tarafından düzenlenen En İyi CCO’lar listesinde Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce bu yıl da 2023’te olduğu gibi kendisine yer buldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yüce, listede bu yıl da yer almanın onurunu yaşadığını kaydederken, “Sektörün duayen isimleri tarafından yapılan seçimlere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da layık görünmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. Jüri Başkanı üstat Salim Kadibesegil başta olmak üzere tüm jüri üyelerine ve İş dünyasının en önemli ulusal yayınlarından Business Life'a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.