12 Temmuz Cuma günü vizyona girecek yeni filmler belli oldu. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Kasırgalar (Twisters), MaXXXine, Beni Ay'a Uçur (Fly Me to the Moon), Cin Köyü, Işıkları Söndürme, Vefk-i Cin Sekar, Günah Şeytanın Oğlu, Lumme ve Anne, Kalk! (Mother, Couch) 12 Temmuz Cuma günü itibariyle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

İşte yeni vizyona girecek filmler ve konuları şöyle:

Haftanın aksiyon filmlerinden Kasırgalar (Twisters), deneysel bir hava durumu uyarı sistemini test etme girişiminde hayatlarını riske atan bir çift fırtına takipçisini konu ediniyor. Üniversite yıllarında yaşadığı yıkıcı kasırganın etkisinden kurtulamayan Kate Cooper, New York'ta fırtına modellerini incelerken, arkadaşı Javi tarafından yeni bir takip sistemini test etmek için açık alanlara geri götürülür. Orada, fırtına kovalama maceralarını yayınlayan Tyler Owens'la karşılaşır. Fırtına mevsimi yoğunlaştıkça, Oklahoma'nın merkezinde birleşen fırtınalar arasında hayatta kalma mücadelesi verirler.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ti West’in üstlendiği MaXXXine, en büyük hayali bir film yıldızı olmak olan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. 1980'lerin Hollywood'unda, yetişkin film oyuncusu Maxine Minx sonunda büyük çıkışını yaşar. En büyük hayali göz kamaştırıcı bir film yıldızı olmak olan Maxine, sonunda Elizabeth Bender'ın yeni korku filminde başrolü üstlenir. Ancak geçmiş Maxine'in önüne engeller çıkaracaktır. Bir dedektifin Teksas çiftliğindeki katliamın izini sürmesi Maxine'in dengesini bozar. Hollywood'da açıkça yıldız adaylarını hedef alan bir seri katilin ortalıkta dolaşması da işleri karmaşıklaştırır.

Scarlett Johansson, Channing Tatum ve Jim Rash’lı oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Ay'a Uçur (Fly Me to the Moon), Nasa’nın tehlikeli bir Ay’a iniş görevinde yaşanabilecek terslik ihtimali üzerine sahte bir Ay'a iniş videosu hazırlanması sırasında yaşanan olayları konu ediniyor. Kelly Jones, NASA'nın kamuoyundaki imajını düzeltmekle görevlendirilir. Ancak onun göreve getirilmesi fırlatma direktörü olan Cole Davis'in zaten zor olan görevini alt üst eder. İşler içinden çıkılmaz bir hal alınca endişelenen Başkan, Jones’a destek olarak sahte bir aya iniş düzenlemesi talimatı verir ve geri sayım gerçekten başlar.

Haftanın korku filmlerinden Cin Köyü, annesinin ölümünün ardından korkunç kabuslar görmeye başlayan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Annesinin ölümünün ardından gördüğü kabusların şiddeti arttıkça Sinem, gerçek ve rüya arasında sıkışır. Arkadaşı Nisa’nın tavsiyesiyle paranormal olaylar uzmanı Ebran ile görüşür. Ebran, Sinem'e kabuslarının annesinden miras kaldığını ve gerçek dünyadaki bedeni dışında Karanlık Alem'de de bir bedeni olduğunu, bu iki bedenin birbiriyle savaşacağını söyler.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Andy Fickman’ın üstlendiği Işıkları Söndürme (Don’t Turn Out the Light), yol boyunca kendilerini bekleyen doğaüstü olaylardan habersiz bir müzik festivaline doğru yola çıkan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Bir grup arkadaş müzik festivaline gitmek için karavanları ile birlikte yola koyulur. Arkadaşlar, ıssız bir yolda ilerlerken bir aracın saldırısına uğrarlar. Büyük bir korkuya kapılan ekip, vakit kaybetmeden polisi aramak ister ancak telefonlarının çekmediğini fark ederler. Çok geçmeden tuhaf, doğaüstü olaylar yaşamaya başlayan grup, içine düştükleri kabustan kurtulabilecek midir?

Ömer Korkmaz yönetmenliğinde vizyona girecek yerli korku filmi Günah Şeytanın Oğlu, zincirlerinden kurtularak birçok felakete neden olan bir yaratığın hikayesini konu ediniyor. Şeytanla büyücü bir kadından doğan bir yaratık, karanlık bir mahzende zincirlere bağlı bir şekilde yaşar. Yıllarca bu şekilde yaşadıktan sonra zincirlerinden kurtulan yaratık, yaşamına köyde devam eder. Ancak yeni yaşantısı birçok vahşeti de beraberinde getirir. Yaratık, köyde birçok katliam yapmaya başlar.