Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), EAIE Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’nda pek çok iş birliğine imza attı. Fransa’da gerçekleştirilen fuarda BTÜ, dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla bir araya gelerek çeşitli ortaklıklar başlattı.BURSA (İGFA) - Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE-European Association for International Education) tarafından her yıl farklı bir Avrupa kentinde gerçekleştirilen EAIE Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’nın bu yıl 34’ncüsü Fransa’nın Toulouse şehrinde düzenlendi. Kurumlara yeni iş birliklerinin kapılarını açan ve uluslararası tanınırlık sağlayan konferansa, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık da katıldı. Bu kapsamda Rektör Çağlar ve Rektör Yardımcısı Uyanık, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından hem Asya hem de Avrupa’dan konferansa katılım sağlayan üniversitelerle çeşitli temaslarda bulundu.

ÜNİVERSİTELERLE AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ…

5 gün süren programda, Norwegian University of Science and Technology Uluslararasılaşma Danışmanı Andreas Noteng ile “Erasmus Mundus” programı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. QS sırlamasında Asya’da 34’ncü sırada bulunan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ile akademik ve araştırma aktivitelerine yönelik iş birliğini başlatmak ve daha ileriye taşımak için ise “Letter of Intent” protokolü de imzalandı.

GLOBAL PROJELER YOLDA

Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük uluslararası eğitim fuarı olan EAIE’de BTÜ adına pek çok iş birliğine imza attıklarını dile getiren Rektör Naci Çağlar, “Etkinlik süresince BTÜ’nün uluslararası tanınırlığı ve iş birliği sayısını artırmak için protokoller gerçekleştirdik. Yine QS sıralaması ile ön plana çıkmış, Chiba University of Japan, Hanyang University Nanyang Technological University ve Institute of Mechatronics Technology of China gibi yükseköğretim kurum yetkilileri ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen fuar ve konferansın, BTÜ’nün global ölçekte büyük ortaklıklar ile projeleri için önemli bir mihenk taşı görevi göreceğine inanıyoruz” dedi.