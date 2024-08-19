Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), “Yükseköğretimde İnsan Kaynakları Yönetimi Çalıştayı” gerçekleştirildi. 26 üniversiteden, 51 insan kaynakları yöneticisinin katıldığı çalıştayda; idari ve akademik personelin sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri sunuldu.BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da yapılan ‘Yükseköğretimde İnsan Kaynakları Yönetimi Çalıştayı’nın açılışına, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Genel Sekreter Selim Uzun da katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Naci Çağlar, BTÜ’nün bugüne kadar pek çok çalıştaya ev sahipliği yaptığını ve bu buluşmalarda ortaya çıkan fikirleri çok önemsediklerini söyledi. Bu doğrultuda 4’ncü kez gerçekleştirilen Yükseköğretimde İnsan Kaynakları Yönetimi Çalıştayı’na da ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Çağlar, “Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızı çok önemsiyoruz. Çünkü insan kaynakları kurumların kalbi niteliğindedir. Bu nedenle insan kaynaklarına yönelik yapılan tüm çalışmalar çok değerli. Özellikle 26 üniversiteden, 51 insan kaynakları yöneticisinin bir araya gelerek sorunlara çözüm arıyor olması, ortak akıl ilkesiyle hareket etmesi, kurumlarımızın işleyiş sistemine büyük katkılar sunacaktır. Dolayısıyla 2 gün sürecek olan çalıştayımızın başarılı geçmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNE BÜYÜK KATKI”

Çalıştayın, personel sorunlarını ele alacağını ve buna yönelik çözümlerin geliştirilmesine olanak sağlayacağını ifade eden BTÜ Genel Sekreteri Selim Uzun, “Üniversitemizde; personele değer veren, gelişimlerine katkı sağlayan ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışan bir yönetim anlayışı mevcut. Bu bağlamda daha önce personele yönelik pek çok etkinlikte buluştuk. Bugün ise Türk yükseköğretim sistemine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız ‘Yükseköğretimde İnsan Kaynakları Yönetimi Çalıştayı’nı gerçekleştirerek, personelimizin sorunlarına çözüm aramanın ve insan kaynakları yönetiminin daha da geliştirilmesine destek verecek olmanın mutluluğu içindeyiz. Çalıştayın verimli geçmesini ve katılım sağlayan tüm kurumlara fayda getirmesini diliyorum” diye konuştu. Personel Daire Başkanı Arslan Işıklar ise çalıştayın kurumlar için önemine değinerek, oturumlar hakkında bilgi verdi.

İKİ GÜN BOYUNCA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Çalıştayın ilk oturumunda “idari personel sorunları ve çözüm önerileri”, ikinci oturumunda ise “akademik personel sorunları ve çözüm önerileri” ele alındı. Katılımcılar söz alarak fikirlerini ifade ederken, yapılabilecekler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Son olarak ise Personel Daire Başkanlığı altında yapılan iş ve işlemlere yönelik istişarede bulunuldu. Programın ikinci gününde ise önceki yıllardaki çalıştaylarda alınan kararlar gözden geçirilerek, genel değerlendirme yapıldı. Ortaya çıkan fikirlerin tek tek not edildiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.