Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, taklit, komedi, müzikal ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturan Ünlü Show ile yaz turnesini tamamladı. 11 ilçede sahne alan Büyükşehir ekibi yoğun ilgi gördü.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yaz aylarında da tiyatroyu vatandaşlarla buluşturarak önemli bir kültür sanat projesine imza attı. Kış sezonunda sahnelenen ve büyük beğeni toplayan 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' oyununun ilçe turnelerinde gördüğü yoğun ilginin ardından, bu kez yaz aylarına özel hazırlanan 'Ünlü Show' ile Trabzon'un dört bir yanına tiyatro coşkusu taşındı. Birçok tiyatronun 'sezon bitti' diyerek oyunlara arabverdiği yaz döneminde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu farklı bir projeyle seyirci karşısına çıktı. Taklit, komedi, müzikal ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturan Ünlü Show, her yaştan izleyiciye hitap eden eğlenceli yapısıyla büyük beğeni topladı.

BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Şehir Tiyatrosu ekibi yaklaşık bir ay süren turne kapsamında, Akçaabat, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Yomra, Of, Sürmene, Araklı, Uzungöl, Arsin ve Maçka olmak üzere 11 ilçede sahne aldı. Her ilçede vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen gösteriler, dakikalarca süren alkışlar ve coşkulu atmosferle unutulmaz anlara sahne oldu. 90'lı yılların unutulmaz sanatçıları ile günümüzün sevilen isimlerini mizah ve müzik eşliğinde aynı sahnede buluşturan Ünlü Show, izleyicilere hem nostalji hem de kahkaha dolu anlar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, önümüzdeki dönemde de yeni projelerle seyircisiyle buluşmaya devam edecek.