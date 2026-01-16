Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, belediyede görev yapan kadın personele rahim ağzı kanseri, HPV aşısı ve smear testinin önemi hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, kadın sağlığında erken tanının hayati önemine dikkat çekmek amacıyla belediyede görev yapan kadın personele yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında rahim ağzı kanseri, HPV aşısı ve smear testinin sağlıklı bir yaşam için önemi anlatıldı.

ŞANTİYELERDE VE OFİSLERDE BİREBİR BİLGİLENDİRME

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyeye bağlı şantiyelerde görev yapan kadın çalışanlar ile farklı müdürlüklerdeki ofis personelini tek tek ziyaret ederek bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde bilgilendirici broşürler dağıtılırken, çalışan kadınların merak ettikleri sorular da uzmanlar tarafından yanıtlandı.

ERKEN TANININ ÖNEMİ VURGULANDI

Bilgilendirme çalışmasında, rahim ağzı kanserinin düzenli smear testi ve HPV aşısı ile büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. Erken tanının hem tedavi sürecini kolaylaştırdığı hem de yaşam kalitesini artırdığı vurgulandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yürütülen çalışmanın önemine değinerek şunları söyledi: 'Kadınların sağlığı, toplumun sağlığıdır. Yerel yönetimler olarak sadece hizmet üretmekle değil, çalışanlarımızın ve kentte yaşayan tüm kadınların sağlık bilincini güçlendirmekle de sorumluyuz. Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaya ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz.'