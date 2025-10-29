Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerinden olan 'İbiş ile Beyefendi' adlı orta oyunuyla yeni tiyatro sezonunu açtı.

BİTLİS (İGFA) - Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu Ekip Sorumlusu Cihan Olan, sezon açılışına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu sezon eğitim ve çalışmalarımıza TOKİ 4. Etap Bitlis Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladık. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de önceliğimiz çocuklar oldu ve sezona Geleneksel Türk Tiyatrosu türlerinden orta oyunu çeşidiyle başladık.

Orta oyunu, toplum ve insanların ortak sorunlarını eleştirel bir biçimde komedi yoluyla anlatan bir tiyatro türüdür. Bu düşünceyle hazırlığını yapıp sahnelediğimiz oyunda eğitim, çevre temizliği ve çalışma bilincini ön planda tuttuk.' dedi.

Komik ve saf bir karakter olan İbiş, oyunda bir konakta hizmetçi olarak çalışmaya başlar. En büyük hayali yarım kalan eğitimini tamamlamaktır. Efendisi, onun bu isteğini destekleyerek önce konakta işe alır, ardından çeşitli kurslara gönderip gelişimini yakından takip eder. Özverisiyle dikkat çeken İbiş, hem efendisinin takdirini kazanır hem de çevresine örnek bir karakter olarak öne çıkar.

Bitlis Merkez Yükseliş İlkokulu'nda sahnelenen oyun, öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

Bitlis Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleriyle toplumsal farkındalık oluşturmaya ve çocukların sanata olan ilgisini artırmaya devam edecek.