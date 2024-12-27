Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD), düzenlediği kahvaltı organizasyonunda “Dijital Dönüşüm ve Maden Dijital Olgunluk Modeli” konusunu ele aldı. Toplantıda, dijital dönüşümün işletmelere etkileri, yenilikler ve yapay zekanın rolü üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, katılımcılardan büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Organizasyon, BİSİAD Başkanı İdris Doğrul’un açılış konuşmasıyla başladı. Doğrul, 2024 yılı başlarında gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrası yeni yönetimle birlikte önemli projelere imza attıklarını belirtti. 2025 yılı hedeflerini paylaşan Doğrul, dernek bünyesinde oluşturulan 6 komitenin, staj programlarından kurum işbirliklerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstereceğini ifade etti.

Doğrul, şunları vurguladı: “Günümüzde bilişim olmadan ticaretin devam etmesi mümkün değil. Bu bilinci her platformda anlatmamız gerekiyor. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarımızı üyelerimizin işletmelerinde gerçekleştirerek hem STK kültürünü yaygınlaştırmayı hem de üyelerimize destek olmayı hedefliyoruz.”

Toplantıya katılan MARSİFED Başkanı Osman Akın, BİSİAD’ın yerel ve ulusal ölçekte başarılı projelere imza attığını ve bu başarısını 2025 yılında da sürdüreceğini belirtti. Akın, MARSİFED olarak BİSİAD’ın projelerine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Dijital Dönüşüm: Popülerliği Artan Bir Zorunluluk

Programda konuşma yapan Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, dijital dönüşümün sadece teknolojiyi getirmekle sınırlı olmadığını, liderlik tarzı, kurum kültürü ve kaynak yönetiminin de dönüşümle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Eryılmaz, dijital dönüşümün giderek artan önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dijitalleşme, analog verilerin dijital kodlamalarla bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Ancak dijital dönüşüm, bundan çok daha fazlasıdır; teknolojilerin iş süreçlerine entegre edilmesi ve organizasyonel değişimi gerektirir. 2017’den itibaren dijital dönüşüm, en popüler yönetim teknikleri arasında yer almaya başlamıştır. Öyle ki 2023 yılında yaptığım araştırmada, ‘dijital dönüşüm’ anahtar kelimesi Google’da 156 milyon sonuç verirken, 2024’te bu sayı 740 milyona ulaştı. Bu, dijital dönüşüm alanındaki popülerliğin nasıl üstel bir hızla arttığını gösteriyor.”

BİSİAD’ın Gündemi Dijitalleşme

BİSİAD, organizasyonları ve projeleriyle dijitalleşme farkındalığını artırmaya ve bu alanda sürdürülebilir çözümler sunmaya devam ediyor. Toplantıya katılan üyeler, dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve iş dünyasına etkilerini tartışarak, dernek faaliyetlerinin dijitalleşme ekseninde genişletilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Dijital Dönüşümün Geleceği

BİSİAD’ın bu gibi etkinliklerle bilişim sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceği, dijital dönüşümün işletmelerde bir gereklilik değil, artık bir zorunluluk haline geldiği mesajı toplantı boyunca yinelendi.