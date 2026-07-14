Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'e-Sevk' uygulamasının sağlık sistemindeki yapısal sorunları çözmeyeceğini savundu. Mehlepçi, uygulamanın aile hekimlerini vatandaşla karşı karşıya bırakacağını ve sağlıkta şiddet riskini artıracağını öne sürdü.

ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu 'e-Sevk' uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mehlepçi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaşanan sorunlara kalıcı çözüm üretilmeden hayata geçirilen uygulamanın yeni sorunlara yol açacağını iddia etti.

Bakanlığın 'Randevu olmasa da bakılacaksınız' açıklamasının mevcut sağlık altyapısıyla örtüşmediğini savunan Mehlepçi, uzman hekim sayısının artırılmadığını, yeni polikliniklerin açılmadığını ve muayene sürelerinin iyileştirilmediğini belirtti. Randevu bulunamayan polikliniklere randevusuz hasta yönlendirilmesinin çözüm olmadığını ifade eden Mehlepçi, 'MHRS ekranındaki kuyruk hastane koridorlarına taşınmaktadır.' değerlendirmesinde bulundu.

Aile hekimlerinin yalnızca tıbbi gereklilik halinde sevk kararı verebileceğini vurgulayan Mehlepçi, 'Sevk, vatandaşın talebiyle verilen bir işlem değildir. Hangi hastanın hangi branşa yönlendirileceğine tıp bilimi, klinik gereklilik ve hekimin mesleki değerlendirmesi karar verir.' ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemindeki temel sorunların sevk mekanizmasından değil, yapısal eksikliklerden kaynaklandığını savunan Mehlepçi, kamudan ayrılan sağlık çalışanlarının yerine yeterli istihdam sağlanması, performans sisteminin gözden geçirilmesi ve muayene sürelerinin uzatılması gerektiğini söyledi. Acil servislere yılda 100 milyonu aşan başvurunun başarı göstergesi değil, sistemdeki sorunların yansıması olduğunu ileri sürdü.

'RANDEVUSUZ HASTALARI HANGİ UZMAN HEKİM MUAYENE EDECEK?'

Sağlık Bakanlığı'na çeşitli sorular yönelten Mehlepçi, sevki tıbben gerekli görmeyen aile hekimlerinin oluşabilecek baskı ve şiddet olaylarından nasıl korunacağını, randevusuz hastaların hangi uzman hekimler tarafından ve hangi kapasiteyle değerlendirileceğinin açıklanmasını istedi. Uygulamanın hem aile sağlığı merkezlerinde hem de hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet riskini artırabileceğini öne süren Mehlepçi, 'Vatandaşa söz verip hekimi hedef tahtasına koymayın. Sağlık sistemindeki yapısal sorunların bedeli hekimlere ve sağlık çalışanlarına ödetilemez.' ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Dr. Mehlepçi, sağlık hizmetlerinin halkla ilişkiler çalışmalarıyla değil, bilimsel veriler ve ortak akıl doğrultusunda planlanması gerektiğini savundu.