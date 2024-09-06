Sinema tutkunlarının büyük ilgiyle takip ettiği “Bir Yönetmen, Bir Söyleşi” etkinliği, yaz aylarında verilen aranın ardından yeni dönemde tekrar başladı. ‘8x8’ filminin ön gösterimi ile başlayan etkinlikte yönetmen Kıvanç Sezer ve oyuncu Ece Yüksel de keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, sinemaseverleri beyaz perdenin seçkin eserler ile buluşturmaya devam ediyor. Bu sezonunu ilk ‘Bir Yönetmen, Bir Söyleşi’ etkinliğinde yönetmenliğini Kıvanç Sezer’in yaptığı, Alican Yücesoy, Ece Yüksel ve Halil İbrahim Babür’ün rol aldığı 8x8 filminin ön gösterimi gerçekleştirildi. Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahnesi’ndeki özel programa sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Tatil için kiraladıkları evde beklenmedik bir durumla karşılaşan bir çiftin hikayesini konu eden film ilgiyle takip edildi.

Filmin yönetmeni Kıvanç Sezer, yapımcı Emin Akpınar ve oyuncu Ece Yüksel’in de katıldığı etkinlikte, gösterimin ardından Kıvanç Sezer ve Ece Yüksel keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide 8x8 isminin nereden geldiğini anlatan Kıvanç Sezer, senaryoyu her biri 8 sahneden oluşan 8 sekans olarak yazdığını belirterek, sayısalcı olmanın avantajını kullandığını söyledi. Film kadrosunu nasıl oluşturduğunu da anlatan Sezer, bu sürecin biraz farklı geliştiğini kaydetti. Entelektüel ve sezgisel olarak kendisine yakın hissettiği oyuncularla görüştüğünü belirten Sezer, onların da fikirleriyle karakterleri oturttuklarını açıkladı. Sette de değişiklikler yaptıklarını söyleyen Sezer, senaryonun bu şekilde olgunlaştığını belirtti.

Film sürecinden bahseden oyuncu Ece Yüksel de birlikte bir şeyler yapma ve geliştirme fikrinin ilgisini çektiği söyledi. Filmde ucu açık bir senaryonun olmasının kendisi için heyecan verici olduğunu ifade eden Yüksel, “Kıvancın önceki filmlerini çok seviyordum. O yüzden ‘olur’ dedim. Diğer iki oyuncu da önemli ve yetenekliler. Karakterleri zaman içinde yonttuk, değiştirdik. Başladığımız noktadan son noktaya kadar karakterler bayağı evrildi. Oyuncular olarak oldukça özgür bir yaratım alanımız vardı” dedi.



Kaynak: igf