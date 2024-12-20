Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Takvimi kapsamında sahnelenen “Hapı Yuttuk” isimli eğlenceli tiyatro oyunu izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 1001 Sanat Tiyatrosu’nun performansı salonda alkış yağmurun tutuldu. Bir eczacı kalfasının trajikomik hikayesi hayata dair önemli mesajlar verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık Kültür Takvimi, birbirinden etkileyici ve güzel programlara ev sahipliği yapıyor. Son organizasyon ise 1001 Sanat Tiyatrosu’nun “Hapı Yuttuk” yetişkin oyunu oldu. Orhangazi Kültür Merkezi’nde sahnelenen gösteri, izleyenleri kahkahaya boğdu ve alkış yağmuruna tutuldu.

Önemli isimler

Tolga Canbeyli ve Barış Küçükgüler’in başrollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Barış Can Çelik üstlendi.

Mizahi anlatımı ve başarılı oyunculukla şölene dönüşen gösteri, iş bulamayan bir adam ile eczacı kalfasının trajikomik hikayesini konu aldı.

Trajikomik bir hikâye

Hayatının en kaotik döneminden geçen çaresiz ve ümitsiz bir adam, intihar etmek için bir eczaneye giriyorfakat eczacı kalfasının hiç de sıradan biri olmadığını fark ediyor.

İkili birbirlerini her geçen dakika kaosa sürüklüyor, diğer bir taraftan da başlarına gelen talihsiz olayların üstesinden gelmeye çalışıyorlar.

Eleştirel bakış açısı

Oyun ayrıcahayati problemler, işsizlik, sosyal medya fenomenliği, toplumsal normlar ve insan psikolojisi üzerine eleştirel bir bakış açısı sundu.